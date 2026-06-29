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Notte di blackout per il caldo a Rapallo, sindaca consiglia di non usare ascensori

RAPALLO, 29 GIU - Notte di blackout a Rapallo (Genova) e in altri comuni del Levante ligure dovuti al sovraccarico di energia per l'uso di condizionatori accesi contro la canicola di questi giorni. I disagi hanno spinto la sindaca Elisabetta Ricci a consigliare ai rapallesi di non usare l'ascensore e di limitare l'uso degli apparati elettrici. Per fronteggiare l'emergenza sono stati fatti arrivare cinque grandi gruppi elettrogeni. Significative interruzioni anche a Santa Margherita Ligure, parte del centro di Chiavari e Leivi. Inoltre notte senza luce a San Colombano Certenoli complice anche un incendio agli impianti avvenuto nei giorni scorsi.

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