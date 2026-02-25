Giornale di Brescia
Nordio, non toccheremo la norma sui rapporti tra pm e polizia giudiziaria

PALERMO, 25 FEB - "Non ho mai avuto intenzione di umiliare la magistratura. E non abbiamo toccato e non toccheremo la norma che dice che il pm dispone della polizia giudiziaria. Qui si fa il processo alle intenzioni". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio intervenendo al confronto sul referendum con il leader del M5S Giuseppe Conte, organizzato a Palermo. "Poiché il pm è capo della polizia giudiziaria e ne dispone, deve essere preparato a ciò mentre attualmente non lo è - ha spiegato - Ora ti trovi a 26 anni a dare direttive a un colonnello senza avere la preparazione: non esiste una scuola di tecnica delle indagini".

