'Non lasciamoli respirare', proposta archiviazione per Delmastro

TORINO, 29 MAG - E' stata proposta l'archiviazione in un procedimento avviato a Torino dal Consiglio territoriale di disciplina dell'ordine degli avvocati a carico di Andrea Delmastro, ex sottosegretario alla giustizia, chiamato in causa in qualità di iscritto al Foro di Biella. Il fascicolo riguardava delle frasi pronunciate da Delmastro nel novembre del 2024 all'inaugurazione delle nuove auto della polizia penitenziaria e, in particolare, al "far sapere che noi non lasciamo respirare chi sta dietro quel vetro oscurato". Il dossier era stato aperto dopo una segnalazione di un altro avvocato, Davide Steccanella, che affermò di avere provato "disagio" nel vedere un collega e operatore del diritto farsi "pubblicamente portavoce" del diffuso clima di "giustizialismo forcaiolo". A presentare la richiesta di archiviazione al Consiglio territoriale di disciplina è stato il consigliere istruttore incaricato di occuparsi del caso. Le spiegazioni di Delmastro, secondo il quale la propria frase era stata "maliziosamente stravolta", sono state recepite: la conclusione è che le dichiarazioni in questione "rientrano nella dialettica politica e nell'illustrazione di una linea di governo di contrasto alla criminalità" senza "un reale intento umiliante e disumanizzante" verso la popolazione detenuta. Si trattò di una "espressione forte" che aveva come obiettivo "rappresentare con un metafora iperbolica la pressione dello Stato contro la criminalità organizzata".