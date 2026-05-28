Nna, 12 persone uccise tra cui bambini nei raid di Israele nel sud del Libano

ROMA, 28 MAG - Almeno undici persone sono state uccise e cinque sono rimaste ferite in una nuova serie di raid israeliani nel sud del Libano, tra Sidone, Zahrani e Tiro. Lo riferisce l'agenzia nazionale libanese Nna, secondo cui tra le vittime ci sono anche bambini. Il bilancio più grave è stato registrato lungo l'autostrada di Adlun, nella zona di Nabi Sari, nel distretto di Zahrani, dove un drone israeliano ha colpito all'alba una famiglia civile che stava cercando di allontanarsi dai villaggi minacciati. Nell'attacco sono state uccise sei persone, tra cui bambini. Nell'attacco di Zahrani è stato anche ucciso un soldato libanese. A Sidone, un raid israeliano con due missili ha colpito intorno alle due del mattino un appartamento in un edificio di più piani nella zona di Qiaa, davanti alla sede di un'associazione di soccorso medico. Nell'appartamento viveva una famiglia sfollata dal sud del Libano. Le squadre di soccorso hanno estratto tre corpi dalle macerie e trasportato cinque feriti negli ospedali della città. Un terzo attacco è avvenuto a Tiro, dove un drone israeliano ha colpito una motocicletta sulla strada dei complessi residenziali popolari. Secondo la Nna, due persone sono state uccise. Le squadre della Protezione civile e delle associazioni di soccorso hanno lavorato durante la notte e nelle prime ore del mattino per rimuovere le macerie a Sidone, verificare la sicurezza degli edifici vicini e riaprire la strada al traffico.