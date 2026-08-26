MANAGUA, 25 AGO - L'Assemblea Nazionale del Nicaragua ha approvato una riforma costituzionale, promossa dal governo di Daniel Ortega, che vieta l'applicazione di normative straniere sul territorio nazionale. La modifica, che aggiunge un nuovo paragrafo all'articolo 12 della Costituzione, stabilisce che nessuna legge, regolamento o risoluzione internazionale avrà validità legale nel Paese, a eccezione dei trattati sottoscritti e ratificati direttamente dal governo. "Nel nostro Nicaragua non ha alcun effetto giuridico nessuna legislazione straniera che pretenda di imporsi sulla volontà del nostro popolo", si legge in un comunicato governativo diffuso in occasione del 48esimo anniversario dell'operazione contro la dittatura somozista. La decisione giunge dopo che l'Organizzazione degli Stati americani (Osa) ha approvato una risoluzione per convocare una riunione urgente dei ministri degli Esteri, la cui data non è ancora stata fissata. L'incontro servirà ad analizzare la situazione del Paese a seguito delle minacce del presidente Ortega di cancellare le elezioni.
Nicaragua, via libera alla riforma contro le leggi straniere
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