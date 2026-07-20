NEW YORK, 20 LUG - New York si avvia a imporre il divieto delle carrozze a Central Park. Dopo anni di dibattito, il consiglio comunale si appresta a chiudere un'era in seguito ai recenti incidenti. Per la Grande Mela il divieto sarebbe la fine di un caposaldo dell'iconografia di New York, con le carrozze a Central Park protagoniste di film e serie tv. Se il provvedimento, chiamato Romanch's Law, dovesse essere approvato, il divieto scatterà nel 2028, mettendo fine a 165 anni di storia. Il braccio di ferro sulle carrozze a Central Park va avanti da anni. L'industria del settore le difende a spada tratta definendole un tratto distintivo di New York, mentre gli animalisti le vogliono abolire. A riaccendere il dibattito di recente è stato l'incidente di giugno in cui un giovane turista indiano, in visita a New York con i genitori e il fratellino, è morto. Il sindaco di New York Zohran Mamdani è favorevole al divieto ed è pronto a lavorare a una transizione che tuteli i lavoratori e garantisca il benessere degli animali. A Manhattan ci sono oltre 100 cavalli che trainano le carrozze turistiche e dal maggio 2025 sarebbero stati almeno otto gli "incidenti legati ai cavalli" all'interno o nelle vicinanze di Central Park.
New York verso il divieto delle carrozze a Central Park, fine di un'era
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiNEW YORK
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...