NEW YORK, 14 LUG - New York diventa il primo stato americano a bloccare la costruzione di nuovi grandi data center per una durata massima di un anno. La governatrice Kathy Hochul ha firmato un ordine esecutivo che impone una moratoria statale con l'obiettivo di proteggere la rete elettrica e l'ambiente dal consumo energetico e idrico richiesto dalle strutture dedicate all'intelligenza artificiale. "Lo sviluppo dei data center - ha detto la Hochul in una dichiarazione ufficiale - minaccia di far aumentare le bollette di luce e acqua, di far esaurire le nostre risorse naturali e di creare incertezze tra i newyorkesi, è quindi una mia responsabilità prendere provvedimenti". Lo stop riguarda i data center che superano soglie di carico comprese tra 20 e 50 megawatt. Questa pausa permetterà agli organismi di regolamentazione statali di valutare il reale impatto sul sistema elettrico e di stabilire regole e standard ambientali prima di rilasciare nuovi permessi. All'inizio dell'anno il Maine ha cercato di far approvare lo stesso provvedimento ma è arrivato il veto da parte della governatrice democratica Janet Mills per aiutare, con la costruzione di un data center, una cittadina alle prese con la perdita di posti di lavoro a causa della chiusura di una fabbrica. Proposte di moratorie sono state proposte in diversi altri stati ma finora non si è stato raggiunto alcun risultato.
New York primo Stato Usa a bloccare la costruzione di data center per un anno
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