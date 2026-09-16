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New York convoca un'udienza pubblica sui rischi dell'IA, invitate OpenAI e Anthropic

NEW YORK, 16 SET - Il consiglio comunale di New York ha fissato per il 5 ottobre un'udienza pubblica straordinaria sull'intelligenza artificiale e ha invitato OpenAI e Anthropic a partecipare. Il consiglio comunale ha infatti scritto a Dario Amodei di Anthropic e Sam Altman di OpenAI per chiedere la presenza dlele loro società all'udienza. Nelle lettere le autorità di New York hanno fatto riferimento alla "recente ondata di rapporti sul potenziale dell'Ia di causare danni catastrofici senza precedenti".

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