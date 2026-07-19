REGGIO CALABRIA, 19 LUG - Una bomba d'aereo, risalente alla seconda guerra mondiale, pesante 113 chili e contenente circa 31 chili di esplosivo ad alto potenziale, è stata fatta brillare dagli specialisti dell'Esercito dopo una delicata operazione di messa in sicurezza. L'ordigno, di fabbricazione inglese, era stato ritrovato nei giorni scorsi nel territorio del Comune di Laureana di Borrello (Reggio Calabria) in contrada Vescovado. L'intervento è stato condotto, nella notte, dagli specialisti del 21° Reggimento genio guastatori della Brigata bersaglieri 'Garibaldi' che hanno operato in stretto coordinamento con la prefettura di Reggio Calabria e gli enti locali. Le attività sono iniziate nei giorni scorsi con una fase preparatoria, durante la quale è stato messo in sicurezza l'ordigno e sono stati eseguiti gli scavi necessari per predisporre l'area destinata alla successiva distruzione della bomba. In una prima fase gli artificieri hanno provveduto alla rimozione e alla distruzione sul posto della spoletta, con un raggio di sgombero di circa 1.170 metri. Successivamente il residuo bellico è stato trasporto presso una cava, individuata dalla Prefettura, dove è stato definitivamente distrutto con un brillamento controllato.
Neutralizzato nel Reggino un ordigno della Seconda guerra mondiale
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