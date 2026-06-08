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Netanyahu, 'per ora il fuoco con l'Iran cessato, è stata autodifesa'

TEL AVIV, 08 GIU - "Attualmente il fuoco è cessato, perché dopo aver colpito il regime terroristico di Teheran, esso ha smesso di attaccarci. Israele ha il pieno diritto all'autodifesa e lo eserciterà ogni volta che sarà necessario". Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu.

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