TEL AVIV, 08 GIU - "Attualmente il fuoco è cessato, perché dopo aver colpito il regime terroristico di Teheran, esso ha smesso di attaccarci. Israele ha il pieno diritto all'autodifesa e lo eserciterà ogni volta che sarà necessario". Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu.
Netanyahu, 'per ora il fuoco con l'Iran cessato, è stata autodifesa'
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