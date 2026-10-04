TEL AVIV, 04 OTT - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha incaricato il capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale, Shmuel Ben-Ezra, di nominare un ispettore per condurre un esame approfondito di tutti gli aspetti della sicurezza dell'aviazione civile straniera in Israele dopo lo scontro sulle responsabilità del governo nei controlli sull'equipaggio del volo FlyDubai. Lo riferisce l'ufficio del premier in una nota.
Netanyahu ordina indagine sulla sicurezza dell'aviazione civile straniera
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