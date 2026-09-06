Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Netanyahu ordina di smantellare gli avamposti dei coloni in Cisgiordania

GERUSALEMME, 06 SET - Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha ordinato l'evacuazione di insediamenti di coloni in Cisgiordania. Lo ha affermato oggi il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich. "Per quanto ne so, Netanyahu ha dato istruzione di evacuare" alcuni avamposti, ha dichiarato durante un convegno a Gerusalemme senza fare nomi, aggiungendo di "non gradire tale disposizione". Si tratta spesso di insediamenti composti da poche roulotte o strutture prefabbricate, costruiti senza l'avallo del governo israeliano.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
GERUSALEMME
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...