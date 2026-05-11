Netanyahu, 'l'Ue dimostra il suo fallimento morale'

ROMA, 11 MAG - "Mentre Israele e gli Stati Uniti stanno 'facendo il lavoro sporco dell'Europa' combattendo per la civiltà contro i pazzi jihadisti in Iran e altrove, l'Unione Europea ha messo a nudo il suo fallimento morale equiparando falsamente i cittadini israeliani ai terroristi di Hamas". Lo dichiara il premier israeliano Benyamin Netanyahu, secondo una nota del suo ufficio, dopo il sì dell'Ue alle sanzioni nei confronti dei coloni violenti in Cisgiordania e contro Hamas. "Sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria è inaccettabile", prosegue indicando la Cisgiordania con il nome ebraico. "I tentativi dell'Ue di sanzionare i civili israeliani sono un ulteriore segno di debolezza e non avranno successo".