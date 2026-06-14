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Netanyahu, 'l'Idf ha colpito obiettivi di Hezbollah nel sud di Beirut'

ROMA, 14 GIU - Le forze israeliane hanno colpito "obiettivi terroristici di Hezbollah" nella periferia meridionale di Beirut: lo hanno reso noto in un comunicato congiunto, citato dal Times of Israel, il premier di Israele Benjamin Netanyahu e il suo ministro della Difesa Israel Katz. Secondo la nota, i raid sono una "risposta" ad "attacchi di Hezbollah contro il territorio israeliano". In un proprio comunicato, l'Idf ha parlato di attacchi "mirati" su infrastrutture che sarebbero controllate da Hezbollah.

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