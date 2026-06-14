ROMA, 14 GIU - Le forze israeliane hanno colpito "obiettivi terroristici di Hezbollah" nella periferia meridionale di Beirut: lo hanno reso noto in un comunicato congiunto, citato dal Times of Israel, il premier di Israele Benjamin Netanyahu e il suo ministro della Difesa Israel Katz. Secondo la nota, i raid sono una "risposta" ad "attacchi di Hezbollah contro il territorio israeliano". In un proprio comunicato, l'Idf ha parlato di attacchi "mirati" su infrastrutture che sarebbero controllate da Hezbollah.
Netanyahu, 'l'Idf ha colpito obiettivi di Hezbollah nel sud di Beirut'
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