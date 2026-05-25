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Netanyahu, 'intensifichiamo gli attacchi contro Hezbollah'

TEL AVIV, 25 MAG - "Siamo in guerra con Hezbollah. Oltre 600 terroristi sono stati eliminati. Non abbasseremo la guardia. Li colpiremo. Stanno usando i droni, abbiamo una squadra speciale che si occupa di questo e risolveremo anche questo problema. E' ciò che ci impone di intensificare gli attacchi e colpirli frontalmente". Lo afferma in un video il premier israeliano Benjamin Netanyahu.

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