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Netanyahu, 'cautela su violenza a diplomatici, servono prove inconfutabili'

TEL AVIV, 17 OTT - ''Invitiamo alla cautela nel trarre conclusioni dalle notizie odierne, secondo cui alcuni diplomatici europei sarebbero stati aggrediti da israeliani a volto coperto in Giudea e Samaria. Qualsiasi atto di violenza contro i diplomatici è inaccettabile. Più grave è l'accusa, maggiore deve essere il rigore nel richiedere prove inconfutabili''. Lo scrive l'ufficio del premier, Benyamin Netanyahu, in una lunga nota in cui ''esorta l'opinione pubblica e i giornalisti responsabili a pretendere prove verificabili, a respingere voci non confermate e evitare che accuse ancora da dimostrare si trasformino in una condanna collettiva''.

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