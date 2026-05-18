Netanyahu ai soldati che hanno abbordato la Flotilla, 'lavoro eccezionale'

- TEL AVIV, 18 MAG - "State facendo un lavoro eccezionale e state sventando un piano malvagio ideato per rompere l'isolamento che stiamo imponendo ai terroristi di Hamas a Gaza". Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu in una telefonata con i soldati della marina israeliana che hanno abbordato e sequestrato le navi della Sumud Flotilla. "State agendo con grande successo, e devo dire anche in modo discreto, certamente meno appariscente di quanto si aspettassero i nostri nemici, quindi congratulazioni di cuore. Continuate fino alla fine. L'acqua sembra semplicemente meravigliosa. Mi piacerebbe essere con voi", ha aggiunto Netanyahu nella telefonata, come riferito dall'ufficio del premier in una nota.