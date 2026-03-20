Neonata morta in ospedale a Benevento, indagati due medici

BENEVENTO, 20 MAR - BENEVENTO, 20 MAR - Sono due i medici indagati per la morte della neonata di due mesi, avvenuta ieri mattina presso l'ospedale "San Pio" di Benevento. L'avviso di garanzia è stato firmato dal sostituto della Procura della Repubblica di Benevento che, in seguito alla denuncia dei genitori alla polizia, ha aperto un fascicolo per far luce sulle cause del decesso. La bimba, affetta da un lieve problema cardiologico e per il quale veniva seguita al "Monaldi" di Napoli, era stata ricoverata la sera di mercoledì per poi essere dimessa. Nel giro di qualche ora - a detta dei genitori - la neonata però accusò problemi respiratori. Di qui una nuova corsa in ospedale dove dopo qualche ora il cuore della piccola cessava di battere. I genitori, ricorda il loro legale Antonio Leone, intendono far luce al più presto sulla vicenda. Lunedì pomeriggio intanto verrà effettuata l'autopsia sul corpicino della bimba.