Nell'iter per la grazia a Minetti niente di errato. Ora emersi altri elementi

ROMA, 28 APR - "Escludo le dimissioni" del ministro Carlo Nordio. "Ho parlato con il ministro ieri e mi sono messa a ricostruire l'iter". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo a una domanda sulla grazia a Nicole Minetti in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. "Non posso dire che ci sia stato qualcosa di errato, di particolare rispetto quello accaduto per le altre 1.245 richieste elaborate in queste anni", ha detto in un altro passaggio. "Questo provvedimento non ha seguito in niente un iter diverso dagli altri, nel rispetto della legge e della prassi, sono poi emersi altri elementi".