Nella notte dei musei cittadini a Montecitorio tra musica e storia

ROMA, 23 MAG - Nella Notte dei Musei, la Camera dei Deputati ha accolto i cittadini a Palazzo Montecitorio. La serata si è aperta in piazza con l'esibizione della Banda musicale dell'esercito, diretta dal maestro Filippo Cangiamila. Il concerto è stato introdotto dalle note dell'inno italiano e si è concluso con l'inno europeo. Nel percorso di visita anche la mostra "1946: nasce la Repubblica. L'Assemblea Costituente a Montecitorio", allestita in sala della Lupa per l'80° anniversario dell'elezione dell'Assemblea Costituente. In Aula l'esibizione della My Venice Orchestra — ensemble femminile dell'Orchestra Sinfonica del Veneto. Lo riporta una nota.