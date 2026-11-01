WASHINGTON, 01 NOV - Aumenta il vantaggio dei democratici per la conquista del Congresso. Secondo un sondaggio di Nbc, il 52% degli elettori preferisce un Congresso controllato dai democratici, a fronte di un 45% che lo vorrebbe dei repubblicani. Il margine di vantaggio è più alto di due punti rispetto al mese scorso.
Nbc, 52% elettori vogliono Congresso a guida dem, il 45% per i repubblicani
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