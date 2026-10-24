MILANO, 24 OTT - E' stato approvato per acclamazione e alzata di mano l'emendamento allo statuto della Lega che introduce una segreteria politica che sarà formata da un massimo 9 membri nominati e revocati dal segretario federale che devono essere espressione dei livelli nazionale, regionale e locale. Si tratta di uno dei tre emendamenti allo statuto illustrati dal ministro leghista Roberto Calderoli e definiti dalla commissione statuto.
Nasce la segreteria politica Lega, ok per acclamazione a un emendamento allo statuto
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