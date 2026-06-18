Nasce a Frosinone il 66° Stormo dell'Aeronautica, dedicato ai droni

FROSINONE, 18 GIU - È stato costituito oggi il 66° Stormo dell'Aeronautica Militare, nuovo polo formativo interforze nel settore degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto. La cerimonia si è svolta presso l'aeroporto militare "Girolamo Moscardini" di Frosinone, alla presenza del sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare generale Antonio Conserva e del sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli. Il nuovo reparto è affidato al colonnello Marco Santeramo, già direttore del 'Centro di Eccellenza Apr' del 3° Reparto dello Stato Maggiore Aeronautica presso l'aeroporto di Amendola in provincia di Foggia. Il 66° Stormo nasce sull'infrastruttura del 72° Stormo, storica scuola di volo per piloti di elicottero attiva per oltre sessant'anni a Frosinone e recentemente trasferita a Viterbo. Raccoglie in un'unica sede le principali realtà formative, dottrinali e sperimentali nel settore droni della Difesa, con particolare riferimento ad Aeronautica Militare ed Esercito. Il polo garantirà percorsi formativi basici, avanzati e specialistici in linea con gli standard interforze e Nato. "La costituzione del 66° Stormo rappresenta un passaggio strategico nel processo di modernizzazione dell'Aeronautica Militare, volto a rispondere alle crescenti esigenze operative dei moderni scenari multidominio", spiegano fonti dell'Aeronautica Militare. Il nuovo stormo curerà la formazione dei piloti destinati ai sistemi "Apr" di categoria "Certified", favorendo integrazione interforze, interoperabilità e standardizzazione delle risorse nell'ambito della Difesa. La denominazione 66° richiama il retaggio storico dei reparti di osservazione aerea. Lo stemma del nuovo stormo raffigura una gazza tecnologica, simbolo di osservazione, intelligenza e capacità di analisi, con elementi grafici che rappresentano il collegamento uomo-macchina, i sistemi di comando e controllo e l'orientamento verso l'innovazione.
Nasce a Frosinone il 66° Stormo dell'Aeronautica, dedicato ai droni
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