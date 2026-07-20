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Musk difende Roggero, 'è follia, giudice e pm dovrebbero essere condannati'

ROMA, 20 LUG - Elon Musk dalla parte di Mario Roggero: il patron di Tesla ha espresso su X il suo sostegno al gioielliere attaccando la magistratura italiana. Rispondendo al post di un utente del social che esprimeva indignazione per la sentenza di condanna emessa contro il gioielliere, Musk ha scritto che "si tratta di una follia! Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meritano questa condanna".

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