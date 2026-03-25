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Muore dopo il parto in ospedale del Torinese, fascicolo per omicidio colposo

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TORINO, 25 MAR - Una donna è morta nella notte tra il 13 e il 14 marzo per "complicanze insorte dopo il parto" all'ospedale di Pinerolo, nel Torinese. "Nelle prime ore del mattino, a causa delle complicanze insorte dopo il parto - spiega l'Asl To3 in una nota -, la paziente è stata trasferita in gravi condizioni nella rianimazione delle Molinette di Città della salute e della scienza di Torino, dove è deceduta lunedì 16 marzo". Per l'accaduto è stato aperto in Procura a Torino un fascicolo per omicidio colposo. "La Direzione generale e tutti i professionisti dell'AslTo3 - si legge in una nota - esprimono profondo cordoglio per quanto accaduto e rivolgono le più sincere condoglianze alla famiglia della paziente per questo gravissimo lutto. Durante il parto si è verificata una complicanza clinica. I professionisti sanitari presenti hanno immediatamente messo in atto tutte le procedure previste per affrontarla. Nel rispetto della famiglia e con la massima trasparenza, l'Azienda ha immediatamente messo a disposizione della Procura della Repubblica la documentazione clinica relativa al caso, affinché possano essere svolti gli accertamenti ritenuti opportuni".

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