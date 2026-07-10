BOLZANO, 10 LUG - Una persona ha perso la vita in un incidente con il parapendio sull'Alpe di Siusi, in Alto Adige. La disgrazia si è verificata alle ore 14.30, subito dopo il decollo in località Spitzbühl durante un volo tandem. La persona che volava con la vittima è invece rimasta illesa. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso Pelikan 1, il Soccorso alpino e i Carabinieri che hanno effettuati i rilievi di legge.
Muore con il parapendio sull'Alpe di Siusi in Alto Adige
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