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Muore annegato al Lido di Platamona a Sassari

SASSARI, 13 LUG - Un uomo di 78 anni, residente a Ossi (Sassari), è morto annegato stamane al Lido di Platamona, a Sassari. Era arrivato al mare con la figlia, che ha chiamato il 118. La centrale operativa di Sassari ha inviato sul posto l'ambulanza di base di Platamona e l'elisoccorso, decollato da Alghero. Il medico a bordo ha tentato invano di rianimare il bagnante.

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