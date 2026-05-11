Muore a 22 anni dopo il ricovero in ospedale, aperta un'inchiesta

TEMPIO PAUSANIA, 11 MAG - La Procura di Tempio Pausania ha aperto un'inchiesta per accertare la dinamica che ha portato alla morte, questa mattina nell'ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania, di un 22enne di Luras, in Gallura, ricoverato da alcuni giorni per una presunta broncopolmonite. Disposta anche l'autopsia, come aveva già chiesto la stessa Asl di Olbia per fare luce sull'accaduto. Il ragazzo si era presentato al Pronto soccorso con forti dolori al petto e in un primo momento era stato rimandato a casa. Solo a seguito di un secondo ingresso nel reparto delle emergenze era stato ricoverato. Questa mattina le sue condizioni cliniche si sono improvvisamente aggravate, tanto da provocargli un'embolia polmonare massiva con una forte insufficienza respiratoria che ne avrebbe causato il decesso. Da alcune indiscrezioni, la morte sarebbe avvenuta mentre il giovane veniva caricato su un'ambulanza del 118 per essere trasferito d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il giovane avrebbe compiuto 23 anni il prossimo 5 giugno.