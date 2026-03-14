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Mulè (Fi), 'chi vota la riforma della giustizia è antifascista'

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PALERMO, 14 MAR - "Tutti noi abbiamo un compito straordinario, reclutare dei paladini di libertà che sposano le ragioni della riforma. A Palermo sapete perfettamente perché questa giustizia va riformata: e va riformata per uscire da una logica fascista. Chi vota questa riforma è antifascista". Così il vice presidente della Camera Giorgio Mulè in videocollegamento con l'iniziativa di Forza Italia a Palermo per la campagna referendaria per il Sì.

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