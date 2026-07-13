Msf, 'distruzione del sistema sanitario in Ucraina è un atto deliberato'

ROMA, 13 LUG - Gli attacchi continui contro le strutture sanitarie e il personale medico in Ucraina, sono "una strategia deliberata volta a distruggere il sistema sanitario e a punire collettivamente la popolazione, piuttosto che essere una conseguenza accidentale dell'invasione russa". Lo dichiarano gli esperti di Medici Senza Frontiere (Msf), nell'ultimo rapporto 'Nessun luogo sicuro per curarsi'. Tra aprile 2022 e dicembre 2025, Msf ha documentato più di 20 attacchi contro strutture sanitarie legate alle proprie attività: 4 ospedali in cui Msf operava sono stati completamente distrutti, 7 basi per ambulanze hanno dovuto essere abbandonate. Msf ha perso l'accesso a oltre 80 villaggi, nei quali forniva assistenza sanitaria di base attraverso cliniche mobili. "Questi attacchi sono troppo frequenti e precisi per essere accidentali" afferma Robin Meldrum, coordinatore nazionale di Msf in Ucraina. "Quando gli ospedali vengono colpiti ripetutamente, quando le ambulanze vengono prese di mira con droni di precisione, quando gli operatori sanitari vengono uccisi mentre trasportano medicinali a bordo di veicoli chiaramente identificati, non si tratta di una coincidenza. Si tratta di uno schema, e dietro ogni schema c'è un intento". Questo ha provocato una grave crisi nell'accesso all'assistenza sanitaria per le persone che necessitano di cure mediche non urgenti o di trattamenti per patologie croniche. Un sondaggio condotto da Msf su 187 civili nelle regioni vicine alla linea del fronte ha rilevato che la percentuale di coloro che avevano accesso all'assistenza sanitaria "sempre" o "quasi sempre" è scesa dal 72% prima dell'intensificarsi del conflitto ad appena il 35%. La percentuale di coloro che accedono alle cure "raramente" o "mai" è aumentata dal 7% al 35%. Anche le strutture sanitarie ancora operative sono a corto di personale: in un ospedale supportato da Msf a Kherson, il numero di medici è diminuito del 66% dal 2022.
Msf, 'distruzione del sistema sanitario in Ucraina è un atto deliberato'
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