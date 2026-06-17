ROMA, 17 GIU - La giunta per le autorizzazioni della Camera questo pomeriggio ha deliberato di chiedere chiarimenti alla Procura di Milano, che vorrebbe visionare le chat con parlamentari nel telefono dell'ex direttore generale del Ministero dell'Economia nell'ambito dell'indagine sulla scalata di Mps a Mediobanca. Secondo la giunta sarebbe "utile conoscere le specifiche ragioni" che "renderebbero indispensabile il sacrificio della guarentigia costituzionale dell'inviolabilità della corrispondenza dei parlamentari, anche tenuto conto che i deputati interessati" "non risultano indagati".
Mps: giunta ai pm, indispensabile sacrificare inviolabilità corrispondenza?
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