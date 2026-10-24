ROMA, 24 OTT - Al Moto Gp d'Australia Marc Marquez in pole sul circuito di Phillip Island. Lo spagnolo della Ducati, nonostante una caduta, ha chiuso in 1:34.203 su pista bagnata; a circa un secondo e mezzo il fratello Alex. Terzo è Johann Zarco. Il leader del Mondiale Jorge Martin apre la seconda fila davanti a Miller e Fernandez, scrive Sky Sport, mentre Bezzecchi scatterà 9°. All'alba la Sprint Race, con il via alle 6.
Moto Gp Australia, Marc Marquez cade ma conquista la pole
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