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Mosca, prima petroliera con gasolio russo parte domani per gli Usa

ROMA, 21 OTT - La prima petroliera con gasolio destinato agli Usa partirà domani dalla Russia, ha annunciato il vice primo ministro, Aleksandr Novak, dopo la revoca per sei mesi delle sanzioni decisa dal presidente americano Donald Trump in seguito a una conversazione telefonica con l'omologo russo Vladimir Putin. Novak, citato dalla Tass, ha precisato che la petroliera ha una capacità di 40.000 tonnellate.

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