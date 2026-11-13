MOSCA, 13 NOV - La portavoce della diplomazia russa, Maria Zakharova, ha commentato le dichiarazioni di Jared Kushner sull'inclusione di rappresentanti europei nel processo negoziale per una soluzione al conflitto ucraino affermando che "in base a quanto a conoscenza del ministero degli Esteri russo, questo argomento non è stato discusso durante i colloqui tra Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca". E' quanto riportato dall'agenzia Tass.
Mosca, l'inclusione degli europei ai negoziati non è stata discussa con gli Usa
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