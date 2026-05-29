MOSCA, 29 MAG - Le contromisure in seguito alla dichiarazione di persona non grata del Console generale russo e alla chiusura del Consolato generale a Costanza "non tarderanno ad arrivare". Lo ha dichiarato a Ria Novosti la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Gli occidentali hanno bisogno del clamore mediatico suscitato dal drone in Romania per distogliere l'attenzione dall'omicidio dei bambini di Starobilsk per mano di Zelensky, commesso con fondi e sostegno dell'Ue e, come ormai è chiaro, per giustificare la chiusura del Consolato generale russo a Costanza", ha concluso la diplomatica russa.