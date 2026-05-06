Mosca esorta a evacuare le ambasciate straniere a Kiev per parata 9 maggio

MOSCA, 06 MAG - La Russia ha esortato le ambasciate straniere a garantire la "tempestiva evacuazione" del proprio personale e dei propri cittadini da Kiev in caso di un attacco russo sulla città. Lo ha dichiarato in serata il ministero degli Esteri di Mosca. In una nota indirizzata alle ambasciate straniere, la Russia ha avvertito che avrebbe lanciato un "attacco di rappresaglia" sulla capitale ucraina se l'Ucraina avesse interrotto le commemorazioni del 9 maggio a Mosca, e le ha esortate a "garantire la tempestiva evacuazione del personale delle missioni diplomatiche e di altro tipo, nonché dei cittadini, dalla città di Kiev".