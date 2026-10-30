ROMA, 30 OTT - E' cominciata l'evacuazione umanitaria a Oleshky. Lo annunciano i commissari per i diritti umani russo e ucraino, citati dalle agenzie di stampa dei due Paesi. Secondo il premier ucraino, Sergii Koretskyi, si prevede che 527 residenti della città - ora sotto occupazione russa - ritornino in territorio ucraino.
Mosca e Kiev, iniziata l'evacuazione umanitaria a Oleshky
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