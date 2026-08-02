MOSCA, 02 AGO - Gli attacchi ucraini su alcune regioni della Russia hanno causato la morte di due persone a Saratov (nel sud-ovest). Lo afferma il governatore, Roman Busargin. "A seguito dell'attacco di droni nemici, due persone sono morte. Esprimo le mie condoglianze alla famiglia e ai cari. Riceveranno tutta l'assistenza necessaria", ha scritto su Telegram, senza fornire ulteriori dettagli. Di fronte ai continui raid aerei di Mosca sul suo territorio, l'Ucraina ha intensificato gli attacchi contro obiettivi civili in Russia e nei territori occupati, prendendo di mira nelle ultime settimane raffinerie e depositi di carburante, magazzini appartenenti al colosso dell'e-commerce Wildberries e navi mercantili.
Mosca, 'due morti negli attacchi ucraini nel sud-ovest'
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