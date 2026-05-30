Mosca, drone ucraino colpisce unità della centrale di Zaporizhzhia, nessuna anomalia

ROMA, 30 MAG - Un drone ucraino ha colpito l'edificio della turbina dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia, ha dichiarato l'ad di Rosatom, Alexey Likhachev. "Questo pomeriggio, un drone da combattimento ucraino ha colpito l'edificio della turbina dell'unità elettrica numero 6, provocando una successiva detonazione", ha dichiarato Likhachev citato da Ria Novosti, denunciando che "si tratta del primo attacco mirato alle principali apparecchiature di una centrale nucleare, con un'esplosione che ha perforato la struttura e ha causato danni all'edificio delle turbine". La centrale ha tuttavia rassicurato che tutti i sistemi funzionano normalmente e i livelli di radiazioni sono nella norma, mentre non si segnalano danni critici e vittime o feriti.