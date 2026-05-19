Mosca condanna gli attacchi alle centrali nucleari in Iran ed Emirati

MOSCA, 19 MAG - I bombardamenti statunitensi e israeliani contro gli impianti nucleari in Iran "hanno quasi provocato una tragedia irreparabile ed è sconcertante che nessuno sia stato ritenuto responsabile". Lo ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "È sconcertante che coloro che hanno commesso questa atrocità non solo non si sentano responsabili, ma continuino anche a intimidire Teheran con nuovi bombardamenti per portare a termine ciò che hanno iniziato", ha affermato Zakharova in un commento pubblicato sul sito web del ministero e ripreso dalle agenzie russe. Allo stesso tempo, ha osservato Zakharva, la Russia condanna le azioni di coloro che hanno preso di mira la c+entrale nucleare degli Emirati Arabi Uniti. "Condanniamo fermamente le azioni sconsiderate e illegali di coloro che, come nel caso delle infrastrutture nucleari russe e iraniane, hanno preso di mira la centrale nucleare degli Emirati Arabi Uniti", ha affermato la portavoce. Maria Zakharova ha inoltre commentato il recente attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, situata nell'omonima regione ucraina sotto controllo russo. "L'Agenzia internazionale per l'energia atomica non ha risposto sullo schianto di un drone kamikaze ucraino carico di esplosivo vicino all'Unità 1 della centrale nucleare di Zaporizhzhia il 16 maggio", ha dichiarato la portavoce degli Esteri. "Siamo convinti che ciò che è richiesto oggi alla leadership dell'Agenzia non siano equilibrismi verbali e una falsa correttezza politica, ma valutazioni chiare e passi concreti volti a prevenire la diffusione delle minacce alla sicurezza nucleare", ha concluso Zakharova.