MOSCA, 15 OTT - Un cittadino svedese è stato fermato in Russia nella regione di Pskov dopo che era entrato "illegalmente" nel Paese con l'intento di "commettere atti di sabotaggio e terrorismo contro installazioni militari". Lo afferma il servizio d'intelligence interno Fsb, citato dalle agenzie russe. L'Fsb riferisce che l'uomo ha combattuto in passato a fianco delle forze ucraine e intendeva compiere sabotaggi in Russia dopo essersi arruolato nelle forze armate di Mosca.
Mosca, 'cittadino svedese fermato, progettava atti di sabotaggio e terrorismo'
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