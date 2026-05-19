Mosca annuncia 3 giorni di esercitazioni nucleari mentre Putin visita la Cina

MOSCA, 19 MAG - L'esercito russo inizierà oggi tre giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il Paese, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente Vladimir Putin si reca in Cina. "Dal 19 al 21 maggio 2026, le Forze Armate della Federazione Russa conducono un'esercitazione sulla preparazione e l'uso delle forze nucleari in caso di minaccia di aggressione", ha dichiarato il ministero della Difesa.