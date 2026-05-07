Mosca: 13 feriti in un raid ucraino sulla città russa di Bryansk

MOSCA, 07 MAG - Un attacco ucraino contro edifici residenziali nella città di confine russa di Bryansk ha ferito stanotte 13 persone tra cui un bambino, ha dichiarato oggi il governatore regionale Aleksandr Bogomaz. Il raid ha colpito il distretto di Bezhitsky danneggiando due palazzi, più di 20 appartamenti e circa 40 veicoli, ha riferito Bogomaz su Telegram. Gli attacchi sono avvenuti prima del cessate il fuoco unilaterale dichiarato dalla Russia con l'Ucraina tra l'8 e il 9 maggio, in concomitanza con le commemorazioni di Mosca per il Giorno della vittoria nella Seconda guerra mondiale. L'Ucraina aveva proposto un proprio cessate il fuoco per il 6 maggio, che la Russia ha ignorato. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobianin, ha dichiarato oggi che almeno tre droni "in volo verso Mosca" sono stati distrutti. Una persona è rimasta ferita in un attacco russo a Dnipro, secondo le autorità locali.