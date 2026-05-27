Morto lo chef napoletano Ciro Sabella, riferimento gastronomico a San Paolo

SAN PAOLO, 27 MAG - È morto a San Paolo del Brasile lo chef napoletano Ciro Sabella, fondatore del Vinarium Antica Trattoria e figura di riferimento della cucina italiana nella metropoli paulista. Aveva 62 anni ed era ricoverato da tempo all'ospedale Sirio-Libanese. Nato a Napoli, Sabella aveva iniziato giovanissimo il suo percorso nella tradizione gastronomica partenopea. Dopo esperienze professionali in Germania, si era trasferito in Brasile 15 anni fa, aprendo nel quartiere Jardins Paulista il Vinarium Antica Trattoria, divenuto negli anni uno dei locali simbolo della cucina italiana a San Paolo grazie a una proposta legata ai sapori classici del Sud Italia. Il Vinarium partecipa fino al 31 maggio alla terza edizione della Settimana del Vino Italiano, promossa dal Consolato Generale d'Italia a San Paolo, Italcam, Istituto Italiano di Cultura di San Paolo, Accademia Italiana della Cucina e Settimana della Cucina Italiana nel Mondo. L'evento, dedicato alla valorizzazione della cultura del vino e della gastronomia italiana, rappresenta il preludio alla 15/a Settimana della Cucina Regionale Italiana, il maggiore evento gastronomico italiano in Brasile, previsto a ottobre. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati dal mondo della ristorazione e dalla comunità italiana in Brasile.