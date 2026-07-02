PADOVA, 02 LUG - E' morto oggi, quattro giorni dopo il ricovero in ospedale a Padova, un operaio albanese che era rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un palo delle telecomunicazioni a Due Carrare (Padova). Lo rende noto oggi Roberto Toigo, segretario veneto della Uil. La vittima, Floriano Cani, era residente a Gemona del Friuli (Udine). Era stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale ed era stato ricoverato in Terapia Intensiva. "Si allunga purtroppo la lista - commenta Toigo - in un anno che ha riportato la nostra regione in zona rossa per incidenza di infortuni mortali. Salute e sicurezza sul lavoro devono tornare centrali nel dibattito pubblico, con un impegno collettivo, ognuno per la sua parte di responsabilità, per invertire questa tragica rotta".
Morto dopo quattro giorni operaio travolto da un palo nel Padovano
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiPADOVA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...