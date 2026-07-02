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Morto dopo quattro giorni operaio travolto da un palo nel Padovano

PADOVA, 02 LUG - E' morto oggi, quattro giorni dopo il ricovero in ospedale a Padova, un operaio albanese che era rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un palo delle telecomunicazioni a Due Carrare (Padova). Lo rende noto oggi Roberto Toigo, segretario veneto della Uil. La vittima, Floriano Cani, era residente a Gemona del Friuli (Udine). Era stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale ed era stato ricoverato in Terapia Intensiva. "Si allunga purtroppo la lista - commenta Toigo - in un anno che ha riportato la nostra regione in zona rossa per incidenza di infortuni mortali. Salute e sicurezza sul lavoro devono tornare centrali nel dibattito pubblico, con un impegno collettivo, ognuno per la sua parte di responsabilità, per invertire questa tragica rotta".

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