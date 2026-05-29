Morto colpito dal taser, carabinieri indagati anche per falso

Salgono a quattro i carabinieri indagati per la morte di Elton Bani, il 41enne albanese deceduto il 17 agosto nell'androne della sua abitazione a Manesseno (Genova) dopo essere stato colpito dal taser di due carabinieri. I militari che avevano utilizzato l'arma a impulsi elettrici erano stati subito iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo, ma adesso risultano indagati anche per falso in atto pubblico, insieme ad altri due colleghi che erano con loro durante l'intervento. La nuova imputazione deriva dalla discrepanza tra quanto riportato nelle relazioni di servizio e quanto raccontato agli inquirenti da due vicini di casa che adesso la pm Paola Calleri, che coordina l'inchiesta, ha chiesto di sentire in incidente probatorio. I militari dell'Arma avevano spiegato che il ricorso al taser era stato indispensabile perché l'uomo li aveva colpiti a calci e pugni ed era fuori controllo. I due vicini avrebbero fornito una versione diversa e apparentemente concordante chiarendo che l'uomo non era armato, ma che a un certo punto si era rifiutato di salire le scale di casa accompagnato dai carabinieri per prendere i documenti: si era attaccato alla ringhiera, era stato gettato a terra e in particolare era stato colpito dalla seconda scarica di taser mentre era a faccia in giù sul pavimento dell'androne perché aveva una mano sotto la pancia e i quattro non erano riusciti ad ammanettarlo. In base a quanto evidenziato dalla perizia medico legale sarebbe stata proprio quell'ultima scarica elettrica a scatenare l'arresto cardiaco nel 41enne, che aveva assunto cocaina, individuata come "concausa" del decesso insieme alle scariche elettriche. Con l'incidente probatorio l'accusa, i legali degli indagati (due di loro sono difesi da Mario Iavicoli) e l'avvocato Cristiano Mancuso, che assiste il fratello della vittima, potranno fare in contraddittorio le domande ai due testimoni oculari. L'udienza non è ancora stata fissata.