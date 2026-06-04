Morto 17enne nel levante ligure travolto da un treno

SESTRI LEVANTE, 04 GIU - È finita in tragedia la ricerca di un 17enne scomparso di casa da ieri nel levante ligure: il suo corpo è stato rinvenuto tra i binari ferroviari nel tratto tra Sestri Levante e Riva Trigoso (Genova). Le ricerche sono state svolte dai carabinieri e dai vigili del fuoco su segnalazione della famiglia, poi la notte scorsa gli operai impegnati in lavori notturni lungo la linea a poche centinaia di metri dalla stazione di Riva Trigoso hanno scoperto il cadavere. La Polfer sta indagando per individuare il convoglio che ha travolto il giovane, nello stesso tempo si sta indagando sulle cause dell'allontanamento del ragazzo. Fermato il traffico ferroviario in entrambe le direzioni con ritardi accumulati di 40 minuti.