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Morti 2 operai: familiari di Tiberi, non lavorava in nero

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PALERMO, 11 APR - "Mio marito lavorava con questa ditta da tempo, non ha mai avuto problemi e non era in nero. Lavorava a quel palazzo da una settimana". Lo racconta la moglie di Daniluc Tiberi, l'operaio romeno di 50 anni morto nel cantiere aperto per la ristrutturazione di un balcone insieme a Najahi Jaleleddine, 41 anni. Gli inquirenti hanno invece accertato che i due non erano iscritti nè alla Cassa Edile nè alla Edilcassa e che la ditta per cui lavoravano, la Edil Tech, non comunicava l'apertura di un cantiere dal 2016. La moglie, la sorella e il cognato della vittima hanno acceso un lumino e lasciato dei fiori a due passi dallo scivolo del centro di revisione auto dove sono caduti gli operai, in via Ruggero Marturano. "Ci sono tante informazioni sbagliate - dice la sorella dell'operaio - C'erano quelli che lavoravano in nero ma mio fratello non era in nero". "In questi momenti non ho parole per descrivere quello che provo - racconta il cognato della vittima - Daniluc era una brava persona come sanno tutti. Portava il pane a casa e un grande lavoratore. Questa tragedia ci ha distrutto". I vigili del fuoco hanno recuperato ieri sera il cellulare di uno dei due operai: era sulla pensilina del gommista Gammicchia dove è precipitato il cestello. Lo smartphone sarà analizzato nel corso dell'indagine. Via Marturano da ieri sera è stata transennata. Si dovranno eseguire nei prossimi giorni le perizie sulla gru e il mezzo non sarà spostato fino a quando non saranno terminati tutti gli accertamenti disposti dalla procura. C'è da stabilire se il mezzo utilizzato fosse efficiente e come sia stato possibile che il braccio si sia piegato facendo precipitare i lavoratori. A tanti ieri sul luogo della tragedia è apparso chiaro che il camion che regge la gru era parcheggiato distante rispetto alla parte di balcone dove gli operai stavano lavorando. I due uomini stavano installando un ultimo pannello sotto il balcone e poi avrebbero completato la manutenzione. I lavori erano iniziati da una quindicina di giorni e metà del lungo balcone dell'attico era stato completato.

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