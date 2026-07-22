PISA, 22 LUG - Decine di scritte contro la polizia sui muri di Pisa durante il corteo di ieri sera promosso da sigle dell'area antagonista dopo un presidio davanti alla stazione ferroviaria per chiedere giustizia sulla morte di Abderrahim Fakir durante un arresto a Bologna. Una di queste scritte, "assassini", campeggia anche sul muro esterno della prefettura. In altre zone sono comparse frasi e slogan contro la polizia, ma anche per chiedere per invocare "vendetta per Abderrhaim"; in altre si legge "la polizia uccide", "lo Stato uccide", "razzismo di Stato" e "non pulite questo sangue". Al corteo ha sfilato anche uno striscione con la scritta (in italiano e in arabo) "contro razzismo e violenza di Stato, giustizia per Fakir". La manifestazione durata un paio d'ore non ha causato disordini e le forze dell'ordine hanno osservato a distanza, anche con riprese video, la condotta dei manifestanti.
Morte di Fakir, a Pisa scritte anti-polizia anche sui muri della prefettura
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