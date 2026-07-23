TROPEA, 23 LUG - La Squadra mobile della questura di Vibo Valentia, su mandato della Procura, ha disposto il sequestro dell'asilo di Tropea frequentato dal piccolo Alessio Pio, il bimbo di un anno e mezzo di Zungri morto all'ospedale di Catanzaro. La decisione, all'esito delle verifiche nella struttura scolastica, si è resa necessaria per consentire ulteriori approfondimenti clinici sulle attrezzature presenti nei locali.
Morte bimbo, sequestrato a Tropea l'asilo che frequentava
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