Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Morte bimbo, sequestrato a Tropea l'asilo che frequentava

TROPEA, 23 LUG - La Squadra mobile della questura di Vibo Valentia, su mandato della Procura, ha disposto il sequestro dell'asilo di Tropea frequentato dal piccolo Alessio Pio, il bimbo di un anno e mezzo di Zungri morto all'ospedale di Catanzaro. La decisione, all'esito delle verifiche nella struttura scolastica, si è resa necessaria per consentire ulteriori approfondimenti clinici sulle attrezzature presenti nei locali.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
TROPEA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...